«Павел Сосулин (Рос)» – «Абдул Убайя (Тза)». 04.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04 декабря должен состояться бой Павел Сосулин (Рос) — Абдул Убайя (Тза), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 22:00 по московскому времени Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Павел Сосулин (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Сосулин (Рос) — Абдул Убайя (Тза):

победа Павел Сосулин (Рос) – 1.15, ничья – 22, победа Абдул Убайя (Тза) – 6.23

Прогноз на матч Павел Сосулин (Рос) – Абдул Убайя (Тза) Бои, титульный бой, 04 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Павел Сосулин (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.15. А котировка на то, что Абдул Убайя (Тза) будет сильнее повысилась до 6.23.

История личных встреч

Павел Сосулин (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Павел Сосулин (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Павел Сосулин (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Павел Сосулин (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Павел Сосулин (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Павел Сосулин (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Павел Сосулин (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Абдул Убайя (Тза) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Абдул Убайя (Тза) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Абдул Убайя (Тза) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Абдул Убайя (Тза) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Абдул Убайя (Тза) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Павел Сосулин (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Павел Сосулин (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Павел Сосулин (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Павел Сосулин (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Павел Сосулин (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Абдул Убайя (Тза) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Абдул Убайя (Тза) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Абдул Убайя (Тза) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Абдул Убайя (Тза) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Павел Сосулин (Рос) – Абдул Убайя (Тза) 04.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Павел Сосулин (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Абдул Убайя (Тза) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Павел Сосулин (Рос) и Абдул Убайя (Тза), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Абдул Убайя (Тза) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Павел Сосулин (Рос)

Павел Сосулин (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Павел Сосулин (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Павел Сосулин (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Павел Сосулин (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Павел Сосулин (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Абдул Убайя (Тза)

Абдул Убайя (Тза) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Абдул Убайя (Тза) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Абдул Убайя (Тза) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Абдул Убайя (Тза) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Абдул Убайя (Тза) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Павел Сосулин (Рос) — Абдул Убайя (Тза). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 декабря

Спортивные эксперты считают, что Павел Сосулин (Рос) сейчас намного сильнее, чем Абдул Убайя (Тза), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Павел Сосулин (Рос) легко справится с таким соперником, как Абдул Убайя (Тза). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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