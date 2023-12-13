«Даудгаджи Ибрагимов (Рос)» – «Шамсутдин Махмудов (Рос)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го декабря состоится интересный поединок Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос) пройдет 06-го декабря, и можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Даудгаджи Ибрагимов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Шамсутдин Махмудов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос):

победа Даудгаджи Ибрагимов (Рос) – 2.933, ничья – 25, победа Шамсутдин Махмудов (Рос) – 1.41

Прогноз на матч Даудгаджи Ибрагимов (Рос) – Шамсутдин Махмудов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го декабря :

Ставки по коэффициенту 2.933 окажутся выигрышными, если Даудгаджи Ибрагимов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Шамсутдин Махмудов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.41.

История личных встреч

В свои 32 года Даудгаджи Ибрагимов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Даудгаджи Ибрагимов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Даудгаджи Ибрагимов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Даудгаджи Ибрагимов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Даудгаджи Ибрагимов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Шамсутдин Махмудов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Шамсутдин Махмудов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Шамсутдин Махмудов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Шамсутдин Махмудов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Шамсутдин Махмудов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Даудгаджи Ибрагимов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Даудгаджи Ибрагимов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Даудгаджи Ибрагимов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Даудгаджи Ибрагимов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Даудгаджи Ибрагимов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Даудгаджи Ибрагимов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Шамсутдин Махмудов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Шамсутдин Махмудов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Шамсутдин Махмудов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Шамсутдин Махмудов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Шамсутдин Махмудов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Даудгаджи Ибрагимов (Рос) – Шамсутдин Махмудов (Рос) 06.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Даудгаджи Ибрагимов (Рос) и Шамсутдин Махмудов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Даудгаджи Ибрагимов (Рос) и Шамсутдин Махмудов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Даудгаджи Ибрагимов (Рос) и Шамсутдин Махмудов (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Даудгаджи Ибрагимов (Рос) и Шамсутдин Махмудов (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Даудгаджи Ибрагимов (Рос) и Шамсутдин Махмудов (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Даудгаджи Ибрагимов (Рос) легко справится с таким соперником, как Шамсутдин Махмудов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Шамсутдин Махмудов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Даудгаджи Ибрагимов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Даудгаджи Ибрагимов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Даудгаджи Ибрагимов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Даудгаджи Ибрагимов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Даудгаджи Ибрагимов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Даудгаджи Ибрагимов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Шамсутдин Махмудов (Рос)

В своей карьере Шамсутдин Махмудов (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Шамсутдин Махмудов (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Шамсутдин Махмудов (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Шамсутдин Махмудов (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го декабря

На титульный бой Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Даудгаджи Ибрагимов (Рос) — Шамсутдин Махмудов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Даудгаджи Ибрагимов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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