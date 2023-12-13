«Шамиль Гамзатов (Рос)» – «Асылжан Бакытжанулы (Каз)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Шамиль Гамзатов (Рос) — Асылжан Бакытжанулы (Каз) на 06-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Шамиль Гамзатов (Рос) и Асылжан Бакытжанулы (Каз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:30.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шамиль Гамзатов (Рос) — Асылжан Бакытжанулы (Каз) пройдет 06-го декабря, и можно не сомневаться, что в 16:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шамиль Гамзатов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Асылжан Бакытжанулы (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шамиль Гамзатов (Рос) — Асылжан Бакытжанулы (Каз):

победа Шамиль Гамзатов (Рос) – 1.63, ничья – 25, победа Асылжан Бакытжанулы (Каз) – 2.287

Прогноз на матч Шамиль Гамзатов (Рос) – Асылжан Бакытжанулы (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Шамиль Гамзатов (Рос) — Асылжан Бакытжанулы (Каз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.63 и 2.287.

История личных встреч

На профессиональном ринге Шамиль Гамзатов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Шамиль Гамзатов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Шамиль Гамзатов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Шамиль Гамзатов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Шамиль Гамзатов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Асылжан Бакытжанулы (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Асылжан Бакытжанулы (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Асылжан Бакытжанулы (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Асылжан Бакытжанулы (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Асылжан Бакытжанулы (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Шамиль Гамзатов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шамиль Гамзатов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шамиль Гамзатов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шамиль Гамзатов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шамиль Гамзатов (Рос) валится с ног. К тому же, Шамиль Гамзатов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шамиль Гамзатов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Асылжан Бакытжанулы (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Асылжан Бакытжанулы (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Асылжан Бакытжанулы (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Асылжан Бакытжанулы (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Асылжан Бакытжанулы (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Асылжан Бакытжанулы (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Асылжан Бакытжанулы (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шамиль Гамзатов (Рос) – Асылжан Бакытжанулы (Каз) 06.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шамиль Гамзатов (Рос) и Асылжан Бакытжанулы (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шамиль Гамзатов (Рос) и Асылжан Бакытжанулы (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шамиль Гамзатов (Рос) и Асылжан Бакытжанулы (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шамиль Гамзатов (Рос) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шамиль Гамзатов (Рос) и Асылжан Бакытжанулы (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Асылжан Бакытжанулы (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шамиль Гамзатов (Рос)

Как бы Шамиль Гамзатов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Шамиль Гамзатов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Шамиль Гамзатов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Шамиль Гамзатов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Шамиль Гамзатов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Асылжан Бакытжанулы (Каз)

На сегодняшний день Асылжан Бакытжанулы (Каз) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Асылжан Бакытжанулы (Каз) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Асылжан Бакытжанулы (Каз) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Асылжан Бакытжанулы (Каз) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Шамиль Гамзатов (Рос) — Асылжан Бакытжанулы (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го декабря

Несмотря на то, что Шамиль Гамзатов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Асылжан Бакытжанулы (Каз) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Шамиль Гамзатов (Рос) легко справится с таким соперником, как Асылжан Бакытжанулы (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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