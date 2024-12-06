«Арлен Лопес (Куб)» – «Шарабутдин Атаев (Рос)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06-го декабря 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Арлен Лопес (Куб) — Шарабутдин Атаев (Рос). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Арлен Лопес (Куб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Арлен Лопес (Куб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 06-го декабря 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Шарабутдин Атаев (Рос), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арлен Лопес (Куб) — Шарабутдин Атаев (Рос):

победа Арлен Лопес (Куб) – 5.04, ничья – 12, победа Шарабутдин Атаев (Рос) – 1.26

Прогноз на матч Арлен Лопес (Куб) – Шарабутдин Атаев (Рос) Ночь чемпионов IBA, титульный бой, 06-го декабря 2024 года :

Так как Арлен Лопес (Куб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 5.04. В то же время Шарабутдин Атаев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.26.

История личных встреч

На данный момент Арлен Лопес (Куб) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Арлен Лопес (Куб) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Арлен Лопес (Куб) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Арлен Лопес (Куб) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Шарабутдин Атаев (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Шарабутдин Атаев (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Шарабутдин Атаев (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Шарабутдин Атаев (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Шарабутдин Атаев (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Арлен Лопес (Куб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Арлен Лопес (Куб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Арлен Лопес (Куб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Арлен Лопес (Куб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Арлен Лопес (Куб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Арлен Лопес (Куб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Шарабутдин Атаев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Шарабутдин Атаев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Шарабутдин Атаев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Шарабутдин Атаев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Шарабутдин Атаев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Шарабутдин Атаев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Шарабутдин Атаев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Арлен Лопес (Куб) – Шарабутдин Атаев (Рос) 06.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Арлен Лопес (Куб) и Шарабутдин Атаев (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Арлен Лопес (Куб) и Шарабутдин Атаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Арлен Лопес (Куб) легко справится с таким соперником, как Шарабутдин Атаев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Арлен Лопес (Куб) — Шарабутдин Атаев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шарабутдин Атаев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Арлен Лопес (Куб)

В своей профессиональной карьере Арлен Лопес (Куб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Арлен Лопес (Куб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Арлен Лопес (Куб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Арлен Лопес (Куб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Арлен Лопес (Куб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Шарабутдин Атаев (Рос)

Прошлый бой Шарабутдин Атаев (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Шарабутдин Атаев (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Шарабутдин Атаев (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Шарабутдин Атаев (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Арлен Лопес (Куб) — Шарабутдин Атаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Ночь чемпионов IBA 06-го декабря 2024 года

В настоящее время Арлен Лопес (Куб) и Шарабутдин Атаев (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Арлен Лопес (Куб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Арлен Лопес (Куб) — Шарабутдин Атаев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Арлен Лопес (Куб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-1177792-argentina-fantasma-netherlands-fear-prognoz-professionala-na-match-05-12-24/

http://evolvegame.ru/cat3-932993-factory-workers-miners-prognoz-professionala-na-voleybol-05-12-24/