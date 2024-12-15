«Лорен Прайс (Вел)» – «Бексси Матеус (Кол)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол) на 15-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

В 00:00 по московскому времени Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 15-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Лорен Прайс (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол):

победа Лорен Прайс (Вел) – 1.04, ничья – 26, победа Бексси Матеус (Кол) – 12

Прогноз на матч Лорен Прайс (Вел) – Бексси Матеус (Кол) Бои, титульный бой, 15-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.04 и 12.

История личных встреч

Лорен Прайс (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Лорен Прайс (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Лорен Прайс (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Лорен Прайс (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Лорен Прайс (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Лорен Прайс (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Лорен Прайс (Вел) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Бексси Матеус (Кол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бексси Матеус (Кол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бексси Матеус (Кол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бексси Матеус (Кол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бексси Матеус (Кол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Лорен Прайс (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лорен Прайс (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лорен Прайс (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лорен Прайс (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лорен Прайс (Вел) валится с ног. К тому же, Лорен Прайс (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лорен Прайс (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Бексси Матеус (Кол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Бексси Матеус (Кол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Бексси Матеус (Кол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Бексси Матеус (Кол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лорен Прайс (Вел) – Бексси Матеус (Кол) 15.12.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лорен Прайс (Вел) и Бексси Матеус (Кол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лорен Прайс (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Бексси Матеус (Кол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лорен Прайс (Вел)

Как бы Лорен Прайс (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Лорен Прайс (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Лорен Прайс (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Лорен Прайс (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Лорен Прайс (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Бексси Матеус (Кол)

Последний раз Бексси Матеус (Кол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Бексси Матеус (Кол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Бексси Матеус (Кол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Бексси Матеус (Кол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Бексси Матеус (Кол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Бексси Матеус (Кол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го декабря

В этом поединке Лорен Прайс (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Бексси Матеус (Кол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Лорен Прайс (Вел) — Бексси Матеус (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лорен Прайс (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat4-1178399-prognoz-na-match-tuluza-sent-eten-ot-eksperta-13-12-24/