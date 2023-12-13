«Фабьен Ксабиди (Фра)» – «Насим Бельхуачи (Фра)». 20.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.12.2024 состоится интересный поединок Фабьен Ксабиди (Фра) — Насим Бельхуачи (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Фабьен Ксабиди (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20.12.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Насим Бельхуачи (Фра), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фабьен Ксабиди (Фра) — Насим Бельхуачи (Фра):

победа Фабьен Ксабиди (Фра) – 0, ничья – 0, победа Насим Бельхуачи (Фра) – 0

Прогноз на матч Фабьен Ксабиди (Фра) – Насим Бельхуачи (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.12.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Фабьен Ксабиди (Фра) не очень выгодно, а вот Насим Бельхуачи (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фабьен Ксабиди (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фабьен Ксабиди (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фабьен Ксабиди (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фабьен Ксабиди (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фабьен Ксабиди (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фабьен Ксабиди (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Насим Бельхуачи (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Насим Бельхуачи (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Насим Бельхуачи (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Насим Бельхуачи (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Насим Бельхуачи (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Фабьен Ксабиди (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Фабьен Ксабиди (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Фабьен Ксабиди (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Фабьен Ксабиди (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Фабьен Ксабиди (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Насим Бельхуачи (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Насим Бельхуачи (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Насим Бельхуачи (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Насим Бельхуачи (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Насим Бельхуачи (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Насим Бельхуачи (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Фабьен Ксабиди (Фра) – Насим Бельхуачи (Фра) 20.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Фабьен Ксабиди (Фра) и Насим Бельхуачи (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Фабьен Ксабиди (Фра) и Насим Бельхуачи (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Фабьен Ксабиди (Фра) и Насим Бельхуачи (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Фабьен Ксабиди (Фра) легко справится с таким соперником, как Насим Бельхуачи (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Фабьен Ксабиди (Фра) — Насим Бельхуачи (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Насим Бельхуачи (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Фабьен Ксабиди (Фра)

Фабьен Ксабиди (Фра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Фабьен Ксабиди (Фра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Фабьен Ксабиди (Фра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Фабьен Ксабиди (Фра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Фабьен Ксабиди (Фра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Насим Бельхуачи (Фра)

Никаких высот Насим Бельхуачи (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Насим Бельхуачи (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Насим Бельхуачи (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Насим Бельхуачи (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Фабьен Ксабиди (Фра) — Насим Бельхуачи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.12.2024

Вряд ли Фабьен Ксабиди (Фра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Насим Бельхуачи (Фра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Фабьен Ксабиди (Фра) легко справится с таким соперником, как Насим Бельхуачи (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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