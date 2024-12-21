«Марцин Хелд (Пол)» – «Дэви Галлон (Фра)». 21.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.12.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Марцин Хелд (Пол) — Дэви Галлон (Фра). На ринге его участники появятся в 00:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Марцин Хелд (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 00:30 по московскому времени Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21.12.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Марцин Хелд (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марцин Хелд (Пол) — Дэви Галлон (Фра):

победа Марцин Хелд (Пол) – 0, ничья – 0, победа Дэви Галлон (Фра) – 0

Прогноз на матч Марцин Хелд (Пол) – Дэви Галлон (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21.12.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Марцин Хелд (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дэви Галлон (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Марцин Хелд (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Марцин Хелд (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Марцин Хелд (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Марцин Хелд (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Марцин Хелд (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Марцин Хелд (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Марцин Хелд (Пол) может и не устоять на ногах.

Дэви Галлон (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дэви Галлон (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дэви Галлон (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дэви Галлон (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дэви Галлон (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Марцин Хелд (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Марцин Хелд (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Марцин Хелд (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Марцин Хелд (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Марцин Хелд (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Марцин Хелд (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Дэви Галлон (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дэви Галлон (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дэви Галлон (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дэви Галлон (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Марцин Хелд (Пол) – Дэви Галлон (Фра) 21.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Марцин Хелд (Пол) выиграет бой.

Титульный бой Марцин Хелд (Пол) — Дэви Галлон (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дэви Галлон (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Марцин Хелд (Пол)

Так как Марцин Хелд (Пол) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Марцин Хелд (Пол) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Марцин Хелд (Пол) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Марцин Хелд (Пол) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Дэви Галлон (Фра)

Сейчас Дэви Галлон (Фра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Дэви Галлон (Фра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Дэви Галлон (Фра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Дэви Галлон (Фра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Дэви Галлон (Фра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Марцин Хелд (Пол) — Дэви Галлон (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21.12.2024

На титульный бой Марцин Хелд (Пол) — Дэви Галлон (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Марцин Хелд (Пол) и Дэви Галлон (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Марцин Хелд (Пол) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat3-1178468-prognoz-na-match-inter-udineze-19-12-24/