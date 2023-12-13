«Деннис Маккэнн (Анг)» – «Питер Мак-Грейл (Вел)». 22.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22-го декабря должен состояться бой Деннис Маккэнн (Анг) — Питер Мак-Грейл (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 00:00 по московскому времени Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Деннис Маккэнн (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деннис Маккэнн (Анг) — Питер Мак-Грейл (Вел):

победа Деннис Маккэнн (Анг) – 0, ничья – 0, победа Питер Мак-Грейл (Вел) – 0

Прогноз на матч Деннис Маккэнн (Анг) – Питер Мак-Грейл (Вел) Бои, титульный бой, 22-го декабря :

Так как Деннис Маккэнн (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Питер Мак-Грейл (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Деннис Маккэнн (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Деннис Маккэнн (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Деннис Маккэнн (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Деннис Маккэнн (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Деннис Маккэнн (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Питер Мак-Грейл (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Питер Мак-Грейл (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Питер Мак-Грейл (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Питер Мак-Грейл (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Питер Мак-Грейл (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Деннис Маккэнн (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Деннис Маккэнн (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Деннис Маккэнн (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Деннис Маккэнн (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Питер Мак-Грейл (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Питер Мак-Грейл (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Питер Мак-Грейл (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Питер Мак-Грейл (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Питер Мак-Грейл (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Деннис Маккэнн (Анг) – Питер Мак-Грейл (Вел) 22.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Деннис Маккэнн (Анг) — Питер Мак-Грейл (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Питер Мак-Грейл (Вел).

Деннис Маккэнн (Анг)

Несмотря на то, что Деннис Маккэнн (Анг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Деннис Маккэнн (Анг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Деннис Маккэнн (Анг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Деннис Маккэнн (Анг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Питер Мак-Грейл (Вел)

Никаких высот Питер Мак-Грейл (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Питер Мак-Грейл (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Питер Мак-Грейл (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Питер Мак-Грейл (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Деннис Маккэнн (Анг) — Питер Мак-Грейл (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го декабря

В настоящее время Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Деннис Маккэнн (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Деннис Маккэнн (Анг) и Питер Мак-Грейл (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Деннис Маккэнн (Анг) выиграет с помощью нокаута.