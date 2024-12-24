«Наоя Иноуэ (Япо)» – «Сэм Гудмен (Авс)». 24.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24 декабря должен состояться бой Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Наоя Иноуэ (Япо) и Сэм Гудмен (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 24 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс):

победа Наоя Иноуэ (Япо) – 0, ничья – 0, победа Сэм Гудмен (Авс) – 0

Прогноз на матч Наоя Иноуэ (Япо) – Сэм Гудмен (Авс) Бои, титульный бой, 24 декабря :

Так как Наоя Иноуэ (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сэм Гудмен (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Наоя Иноуэ (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Наоя Иноуэ (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Наоя Иноуэ (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Наоя Иноуэ (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Наоя Иноуэ (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сэм Гудмен (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сэм Гудмен (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сэм Гудмен (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сэм Гудмен (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сэм Гудмен (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Наоя Иноуэ (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Наоя Иноуэ (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Наоя Иноуэ (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Наоя Иноуэ (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Наоя Иноуэ (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Наоя Иноуэ (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Сэм Гудмен (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сэм Гудмен (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сэм Гудмен (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сэм Гудмен (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сэм Гудмен (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сэм Гудмен (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Наоя Иноуэ (Япо) – Сэм Гудмен (Авс) 24.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Наоя Иноуэ (Япо) и Сэм Гудмен (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Наоя Иноуэ (Япо) и Сэм Гудмен (Авс) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Наоя Иноуэ (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сэм Гудмен (Авс).

Наоя Иноуэ (Япо)

Так как Наоя Иноуэ (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Наоя Иноуэ (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Наоя Иноуэ (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Наоя Иноуэ (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Сэм Гудмен (Авс)

В данный момент Сэм Гудмен (Авс) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Сэм Гудмен (Авс) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Сэм Гудмен (Авс) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Сэм Гудмен (Авс) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 декабря

Спортивные эксперты считают, что Наоя Иноуэ (Япо) сейчас намного сильнее, чем Сэм Гудмен (Авс), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Наоя Иноуэ (Япо) — Сэм Гудмен (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Наоя Иноуэ (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.