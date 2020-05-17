Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana): команды сделают акцент на атаку

Прогноз и ставка на матч Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana) 18-го мая

18-го мая в 04:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) примет соперника по национальному первенству Milwaukee Bucks (Polyana).



Баскетболисты клубов Los Angeles Clippers (Aomine) и Milwaukee Bucks (Polyana) в 04:50 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го мая. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Los Angeles Clippers (Aomine) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Los Angeles Clippers (Aomine) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana):

Поклонники баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Aomine) намерены 18-го мая поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Milwaukee Bucks (Polyana). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:50 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Los Angeles Clippers (Aomine)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Los Angeles Clippers (Aomine) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Milwaukee Bucks (Polyana)

Прогресс баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Polyana) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Aomine) собираются 18-го мая активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Milwaukee Bucks (Polyana). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 04:50 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana) 18-го мая

Los Angeles Clippers (Aomine)

В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Milwaukee Bucks (Polyana)

После того, как баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18-го мая, и в его рамках состоится поединок Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:50 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Los Angeles Clippers (Aomine) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Aomine) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Polyana) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Clippers (Aomine) — Milwaukee Bucks (Polyana). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Aomine) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Aomine) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Polyana) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-263060-prognoz-na-match-dzhon-millman-srl-per-yuge-erber-srl-18-05-20/