Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL). Прогноз, ставки на матч. Франция (26.05.20)

26-го мая 2020 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Жо-Вилфрид Цонга (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Роберто Карбаллес Баэна (SRL).



Судья теннисного матча Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL) должен дать знак о старте игры в 19:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 26-го мая 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL) более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Жо-Вилфрид Цонга (SRL) имеет четыре победы, то Роберто Карбаллес Баэна (SRL) может похвастаться лишь двумя победами.



Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL) запланирован организаторами турнира на 26-го мая 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL) встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Жо-Вилфрид Цонга (SRL) имеет три победы при одном поражении.

Жо-Вилфрид Цонга (SRL)

В этом сезоне Жо-Вилфрид Цонга (SRL) показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Жо-Вилфрид Цонга (SRL) сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Жо-Вилфрид Цонга (SRL) еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Жо-Вилфрид Цонга (SRL) обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Жо-Вилфрид Цонга (SRL) играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Жо-Вилфрид Цонга (SRL) любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Роберто Карбаллес Баэна (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Роберто Карбаллес Баэна (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Роберто Карбаллес Баэна (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Роберто Карбаллес Баэна (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Роберто Карбаллес Баэна (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Роберто Карбаллес Баэна (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL) не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL). Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL). Прогноз, ставки на матч(26.05.20)

Жо-Вилфрид Цонга (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Жо-Вилфрид Цонга (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Жо-Вилфрид Цонга (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Жо-Вилфрид Цонга (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Жо-Вилфрид Цонга (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Жо-Вилфрид Цонга (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Роберто Карбаллес Баэна (SRL)

На этом турнире Роберто Карбаллес Баэна (SRL) играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Роберто Карбаллес Баэна (SRL) надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Роберто Карбаллес Баэна (SRL) находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Роберто Карбаллес Баэна (SRL) считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Жо-Вилфрид Цонга (SRL), и Роберто Карбаллес Баэна (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL): соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Жо-Вилфрид Цонга (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Роберто Карбаллес Баэна (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Жо-Вилфрид Цонга (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Роберто Карбаллес Баэна (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Жо-Вилфрид Цонга (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жо-Вилфрид Цонга (SRL) — Роберто Карбаллес Баэна (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Жо-Вилфрид Цонга (SRL) и Роберто Карбаллес Баэна (SRL), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-264730-prognozy-i-stavki-na-match-brooklyn-nets-paradox-los-angeles-lakers-ed-26-05-20/