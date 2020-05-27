Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL). Прогноз, ставки на матч (28.05.20)

28 мая в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Рафаэль Надаль (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Педро Мартинес Портеро (SRL).



28 мая в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL). На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL):

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28 мая встречаются Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL). Начало поединка запланировано на 20:30 по МСК. Рафаэль Надаль (SRL) является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Рафаэль Надаль (SRL)

Так как Рафаэль Надаль (SRL) выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Рафаэль Надаль (SRL) снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Рафаэль Надаль (SRL), и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Рафаэль Надаль (SRL) чем-то удивить, пока не ясно.



Педро Мартинес Портеро (SRL)

Во взрослом туре Педро Мартинес Портеро (SRL) проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Педро Мартинес Портеро (SRL) пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Педро Мартинес Портеро (SRL) предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Педро Мартинес Портеро (SRL) еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL). Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL). Прогноз, ставки на матч(28.05.20)

Рафаэль Надаль (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Рафаэль Надаль (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Рафаэль Надаль (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Рафаэль Надаль (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Рафаэль Надаль (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Рафаэль Надаль (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Педро Мартинес Портеро (SRL)

Педро Мартинес Портеро (SRL) лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Педро Мартинес Портеро (SRL) играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Педро Мартинес Портеро (SRL) начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Педро Мартинес Портеро (SRL) выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Педро Мартинес Портеро (SRL) сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL): порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Рафаэль Надаль (SRL) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Педро Мартинес Портеро (SRL) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Рафаэль Надаль (SRL) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рафаэль Надаль (SRL) — Педро Мартинес Портеро (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рафаэль Надаль (SRL) и Педро Мартинес Портеро (SRL).



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