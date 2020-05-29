Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR): гости способны удивить фаворита

Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) (28-го мая), ставки и коэффициенты

28-го мая в 16:57 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR).



В 16:57 по Москве болельщики баскетбольных клубов Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) и Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 28-го мая, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). Данный поединок будет сыгран 28-го мая, а по московскому времени его начало состоится в 16:57. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface)

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) вообще лидирует в чемпионате.



Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR)

Президент баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR), который организаторы собираются провести 28-го мая. По московскому времени начало данной игры будет в 16:57. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface).



Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) (28-го мая), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface)

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 28-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 16:57 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Czarface) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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