Тимофей Куксов — Глеб Колышков: снова ждем результативной игры

Тимофей Куксов — Глеб Колышков (30-го мая), ставки и коэффициенты

30-го мая в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Тимофей Куксов , а противостоять в этом поединке будет Глеб Колышков.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 30-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Тимофей Куксов — Глеб Колышков. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Тимофей Куксов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Тимофей Куксов — Глеб Колышков. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Тимофей Куксов — Глеб Колышков запланирован организаторами турнира на 30-го мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 03:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Тимофей Куксов и Глеб Колышков встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Тимофей Куксов имеет три победы при одном поражении.

Тимофей Куксов

В этом сезоне Тимофей Куксов демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Тимофей Куксов снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Тимофей Куксов является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Тимофей Куксов не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Тимофей Куксов еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Глеб Колышков

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Глеб Колышков в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Глеб Колышков уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Глеб Колышков уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Глеб Колышков обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Тимофей Куксов — Глеб Колышков. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Тимофей Куксов и Глеб Колышков впервые будут встречаться между собой. Если Тимофей Куксов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Глеб Колышков пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Тимофей Куксов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Тимофей Куксов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Тимофей Куксов — Глеб Колышков (30-го мая), ставки и коэффициенты

Тимофей Куксов

В этом сезоне Тимофей Куксов демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Тимофей Куксов уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Тимофей Куксов любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Тимофей Куксов часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Тимофей Куксов умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Глеб Колышков

На этом турнире Глеб Колышков играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Глеб Колышков какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Глеб Колышков уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Глеб Колышков много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Глеб Колышков сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Глеб Колышков не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тимофей Куксов — Глеб Колышков Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тимофей Куксов и Глеб Колышков, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тимофей Куксов и Глеб Колышков играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тимофей Куксов, и Глеб Колышков неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тимофей Куксов — Глеб Колышков: снова ждем результативной игры

Тимофей Куксов и Глеб Колышков которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тимофей Куксов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Глеб Колышков хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тимофей Куксов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Глеб Колышков умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тимофей Куксов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Глеб Колышков вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тимофей Куксов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тимофей Куксов — Глеб Колышков. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тимофей Куксов и Глеб Колышков сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тимофей Куксов, и Глеб Колышков будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-265446-prognoz-na-match-earth-zhen-jupiter-zhen-29-05-20/