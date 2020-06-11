Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева. Прогноз, ставки на матч (11.06.20)

11.06.2020 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ист Кост Про Серии, в котором на корт выйдут Шанель Ван Нгуйен , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Сысоева.



11.06.2020 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Шанель Ван Нгуйен может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Шанель Ван Нгуйен имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11.06.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Анастасия Сысоева. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Шанель Ван Нгуйен имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Шанель Ван Нгуйен

Так как Шанель Ван Нгуйен выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Шанель Ван Нгуйен снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Шанель Ван Нгуйен, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Шанель Ван Нгуйен чем-то удивить, пока не ясно.



Анастасия Сысоева

Анастасия Сысоева имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Анастасия Сысоева уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Анастасия Сысоева умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Анастасия Сысоева обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Анастасия Сысоева проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева. Прогноз, ставки на матч(11.06.20)

Шанель Ван Нгуйен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Шанель Ван Нгуйен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Шанель Ван Нгуйен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Шанель Ван Нгуйен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Шанель Ван Нгуйен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Шанель Ван Нгуйен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Шанель Ван Нгуйен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Шанель Ван Нгуйен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анастасия Сысоева

На этом турнире Анастасия Сысоева играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Анастасия Сысоева надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Анастасия Сысоева находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Анастасия Сысоева считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Шанель Ван Нгуйен, и Анастасия Сысоева неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева: ставим на двойные ошибки

Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шанель Ван Нгуйен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Анастасия Сысоева хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шанель Ван Нгуйен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Анастасия Сысоева умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шанель Ван Нгуйен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Анастасия Сысоева вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шанель Ван Нгуйен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шанель Ван Нгуйен — Анастасия Сысоева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Шанель Ван Нгуйен и Анастасия Сысоева проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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