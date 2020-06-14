Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox). Прогноз, ставки на матч (14.06.20)

14-го июня в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) примет соперника по национальному первенству Atlanta Hawks (Paradox).



Баскетбольный поединок Portland Trail Blazers (Deposha) – Atlanta Hawks (Paradox) пройдет в рамках престижного турнира 14-го июня, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 19:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Deposha).



Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Atlanta Hawks (Paradox). Данный поединок будет сыгран 14-го июня, а по московскому времени его начало состоится в 19:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Atlanta Hawks (Paradox) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Portland Trail Blazers (Deposha)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Portland Trail Blazers (Deposha) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Atlanta Hawks (Paradox)

На данный момент баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Atlanta Hawks (Paradox) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Atlanta Hawks (Paradox) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Portland Trail Blazers (Deposha)» — «Atlanta Hawks (Paradox)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox), запланированного на 14-го июня. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Portland Trail Blazers (Deposha) и Atlanta Hawks (Paradox) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Deposha).



Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox). Прогноз, ставки на матч(14.06.20)

Portland Trail Blazers (Deposha)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Portland Trail Blazers (Deposha) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Deposha) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Atlanta Hawks (Paradox)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox) пройдет 14-го июня, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Deposha) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Portland Trail Blazers (Deposha) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Deposha) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Atlanta Hawks (Paradox) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Portland Trail Blazers (Deposha) — Atlanta Hawks (Paradox). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Deposha) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Deposha) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Deposha) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Atlanta Hawks (Paradox) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Atlanta Hawks (Paradox) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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