Supernova — Meteor. Прогноз, ставки на матч. Galaxy League (24.06.20)

24-го июня 2020 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Galaxy League, в котором на своей площадке местный клуб Supernova примет соперника по национальному первенству Meteor.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Supernova – Meteor, запланированный на 24-го июня 2020 года. Баскетболисты появятся на площадке в 14:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Meteor, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Supernova — Meteor. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Supernova возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Meteor. Данный поединок будет сыгран 24-го июня 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 14:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Meteor лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Supernova

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Supernova отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Supernova проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Supernova занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Meteor

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Meteor понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Meteor выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Meteor сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Supernova — Meteor. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Supernova — Meteor, несмотря на то, что он должен пройти только 24-го июня 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 14:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Supernova одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Supernova — Meteor. Прогноз, ставки на матч(24.06.20)

Supernova

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Supernova начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Meteor

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Meteor становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Meteor уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Meteor сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Supernova — Meteor Прогнозы от БК «БалтБет»

На 24-го июня 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Supernova — Meteor, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Supernova — Meteor: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Supernova подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Supernova и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Supernova еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Supernova сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Meteor входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Meteor не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Supernova — Meteor. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Supernova лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Supernova гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Supernova все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Meteor находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Meteor сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Meteor действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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