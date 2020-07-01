Юлия Миддендорф — Лиза Матвиенко. Прогноз, ставки на матч (01.07.20)

01.07.2020 в 16:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Германия, в котором на корт выйдут Юлия Миддендорф , а противостоять в этом поединке будет Лиза Матвиенко.



В 16:15 по Москве Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 01.07.2020. Единственный раз Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Юлия Миддендорф сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юлия Миддендорф — Лиза Матвиенко:

Юлия Миддендорф имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01.07.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лиза Матвиенко. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:15. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Юлия Миддендорф имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Юлия Миддендорф

Болельщики ожидали, что на этом турнире Юлия Миддендорф продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Юлия Миддендорф в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Юлия Миддендорф сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Юлия Миддендорф немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лиза Матвиенко

На этом турнире Лиза Матвиенко играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лиза Матвиенко все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лиза Матвиенко не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лиза Матвиенко уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лиза Матвиенко на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лиза Матвиенко пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Юлия Миддендорф» — «Лиза Матвиенко»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Юлия Миддендорф — Лиза Матвиенко 01.07.2020

Юлия Миддендорф

В этом сезоне Юлия Миддендорф демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Юлия Миддендорф уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Юлия Миддендорф любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Юлия Миддендорф часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Юлия Миддендорф умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лиза Матвиенко

Лиза Матвиенко лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лиза Матвиенко играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лиза Матвиенко начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лиза Матвиенко выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лиза Матвиенко сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Юлия Миддендорф — Лиза Матвиенко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Юлия Миддендорф — Лиза Матвиенко: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Юлия Миддендорф сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лиза Матвиенко имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Юлия Миддендорф – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юлия Миддендорф — Лиза Матвиенко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Юлия Миддендорф и Лиза Матвиенко, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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