Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV). Прогноз, ставки на матч(10.07.20)

Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) (10 июля), ставки и коэффициенты

10 июля в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс (Goku) примет соперника по национальному первенству Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Шарлотт Хорнетс (Goku) – Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 09:12 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 10 июля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV), запланированное на 10 июля. Поставить на матч можно будет до 09:12 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) была еще пять лет назад.

Шарлотт Хорнетс (Goku)

Пока баскетбольному клубу Шарлотт Хорнетс (Goku) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (Goku) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 10 июля организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 09:12 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV). Прогноз, ставки на матч(10.07.20)

Шарлотт Хорнетс (Goku)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Goku) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV)

Два года назад баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV), который должен пройти 10 июля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Goku) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Goku) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Шарлотт Хорнетс (Goku) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Goku) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт Хорнетс (Goku) — Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Goku) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Goku) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (Goku) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (SLAMDUNKVV) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat3-273858-e-cleveland-indians-e-arizona-diamondbacks-prognoz-specialista-na-match-10-07-20/