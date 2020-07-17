Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз и ставка на матч Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес 17-го июля 2020 года

17-го июля 2020 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Лара Арруабаррена , а противостоять в этом поединке будет Георгина Гарсия-Перес.



Так как Лара Арруабаррена в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Георгина Гарсия-Перес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го июля 2020 года. Но, доказать обратное Лара Арруабаррена все же сможет в 17:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

17-го июля 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Георгина Гарсия-Перес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Георгина Гарсия-Перес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Лара Арруабаррена

На данный момент Лара Арруабаррена является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лара Арруабаррена однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лара Арруабаррена демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лара Арруабаррена хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лара Арруабаррена часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Георгина Гарсия-Перес

На этом турнире Георгина Гарсия-Перес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Георгина Гарсия-Перес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Георгина Гарсия-Перес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Георгина Гарсия-Перес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Георгина Гарсия-Перес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Лара Арруабаррена» — «Георгина Гарсия-Перес»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Лара Арруабаррена и Георгина Гарсия-Перес являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес (17-го июля 2020 года), ставки и коэффициенты

Лара Арруабаррена

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лара Арруабаррена, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лара Арруабаррена уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лара Арруабаррена старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лара Арруабаррена, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лара Арруабаррена не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лара Арруабаррена все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лара Арруабаррена точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Георгина Гарсия-Перес

Этот сезон Георгина Гарсия-Перес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Георгина Гарсия-Перес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Георгина Гарсия-Перес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Георгина Гарсия-Перес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лара Арруабаррена и Георгина Гарсия-Перес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лара Арруабаррена и Георгина Гарсия-Перес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лара Арруабаррена и Георгина Гарсия-Перес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Лара Арруабаррена и Георгина Гарсия-Перес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лара Арруабаррена имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Георгина Гарсия-Перес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лара Арруабаррена. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Георгина Гарсия-Перес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лара Арруабаррена довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Георгина Гарсия-Перес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лара Арруабаррена.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лара Арруабаррена — Георгина Гарсия-Перес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лара Арруабаррена и Георгина Гарсия-Перес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-275116-yan-zhelinski-daniel-mihalski-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-polsha-17-07-20/