Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз и ставка на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) 18-го июля

18-го июля в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr).



18-го июля состоится баскетбольный матч Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) – Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 00:40. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:40 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr). Матч назначен на 18-го июля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr), который организаторы собираются провести 18-го июля. По московскому времени начало данной игры будет в 00:40. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95).



Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) (18-го июля), ставки и коэффициенты

Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95)

В последние годы Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr)

После того, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) пройдет 18-го июля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:40 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) — Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Imantoniojr) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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