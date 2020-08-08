Джеймс Уорд — Дэниел Кокс. Прогноз, ставки на матч(16.08.20)

Прогноз Джеймс Уорд — Дэниел Кокс (16 августа), ставки и коэффициенты

Джеймс Уорд — Дэниел Кокс (16 августа), ставки и коэффициенты

16 августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UK Pro Series, в котором на корт выйдут Джеймс Уорд , а противостоять в этом поединке будет Дэниел Кокс.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джеймс Уорд — Дэниел Кокс, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 16 августа, а его начало по МСК будет в 14:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джеймс Уорд. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Джеймс Уорд — Дэниел Кокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Джеймс Уорд имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Дэниел Кокс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Джеймс Уорд имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Джеймс Уорд

Этот турнир Джеймс Уорд проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Джеймс Уорд может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Джеймс Уорд однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Джеймс Уорд имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Джеймс Уорд левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Джеймс Уорд хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дэниел Кокс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дэниел Кокс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дэниел Кокс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дэниел Кокс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дэниел Кокс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дэниел Кокс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дэниел Кокс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дэниел Кокс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дэниел Кокс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Джеймс Уорд» — «Дэниел Кокс»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Джеймс Уорд и Дэниел Кокс уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Джеймс Уорд — Дэниел Кокс. Прогноз, ставки на матч(16.08.20)

Джеймс Уорд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джеймс Уорд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джеймс Уорд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джеймс Уорд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джеймс Уорд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джеймс Уорд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джеймс Уорд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джеймс Уорд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дэниел Кокс

На этом турнире Дэниел Кокс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Дэниел Кокс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Дэниел Кокс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Дэниел Кокс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Дэниел Кокс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Дэниел Кокс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джеймс Уорд — Дэниел Кокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джеймс Уорд и Дэниел Кокс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джеймс Уорд — Дэниел Кокс: погода помешает показать хороший теннис

Джеймс Уорд и Дэниел Кокс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джеймс Уорд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дэниел Кокс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джеймс Уорд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дэниел Кокс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джеймс Уорд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дэниел Кокс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джеймс Уорд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеймс Уорд — Дэниел Кокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джеймс Уорд и Дэниел Кокс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джеймс Уорд и Дэниел Кокс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-282040-prognoz-na-match-katarzhina-piter-paula-kanya-16-08-20/