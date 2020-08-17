Прогноз Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович (22.08.2020), ставки и коэффициенты

Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович. Прогноз, ставки на матч. Daily Aqua Tour (22.08.20)

22 августа в 23:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Геннадий Урбанович , а противостоять в этом поединке будет Владимир Филиппович.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович можно будет вплоть до 23:55 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 22 августа. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 23:55 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Геннадий Урбанович имеет на своем счету три победы, Владимир Филиппович может похвастаться четырьмя.

Геннадий Урбанович

В большинстве своих выигранных поединков Геннадий Урбанович берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Геннадий Урбанович с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Геннадий Урбанович сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Геннадий Урбанович также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Владимир Филиппович

Нынешняя форма, которую демонстрирует Владимир Филиппович еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Владимир Филиппович постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Владимир Филиппович пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Владимир Филиппович не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Владимир Филиппович не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Геннадий Урбанович» — «Владимир Филиппович»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович (22 августа), ставки и коэффициенты

Геннадий Урбанович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Геннадий Урбанович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Геннадий Урбанович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Геннадий Урбанович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Геннадий Урбанович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Геннадий Урбанович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Геннадий Урбанович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Геннадий Урбанович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Владимир Филиппович

Владимир Филиппович лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Владимир Филиппович играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Владимир Филиппович начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Владимир Филиппович выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Владимир Филиппович сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович: в ожидании «эйсов»

Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Геннадий Урбанович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Владимир Филиппович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Геннадий Урбанович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Владимир Филиппович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Геннадий Урбанович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Владимир Филиппович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Геннадий Урбанович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Геннадий Урбанович — Владимир Филиппович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Геннадий Урбанович и Владимир Филиппович проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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