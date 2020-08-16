Прогноз Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья (25-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.08.20)

25 августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Варнье/Висмане , а противостоять в этом поединке будет Ди Сарра/Колменья.



Варнье/Висмане сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25 августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ди Сарра/Колменья. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ди Сарра/Колменья, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ди Сарра/Колменья, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ди Сарра/Колменья выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Варнье/Висмане

Болельщики ожидали, что на этом турнире Варнье/Висмане продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Варнье/Висмане в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Варнье/Висмане сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Варнье/Висмане немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Ди Сарра/Колменья

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ди Сарра/Колменья еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ди Сарра/Колменья постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ди Сарра/Колменья пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ди Сарра/Колменья не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ди Сарра/Колменья не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Варнье/Висмане» — «Ди Сарра/Колменья»: прогноз автора

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Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.20)

Варнье/Висмане

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Варнье/Висмане, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Варнье/Висмане уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Варнье/Висмане старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Варнье/Висмане, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Варнье/Висмане не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Варнье/Висмане все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Варнье/Висмане точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ди Сарра/Колменья

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ди Сарра/Колменья хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ди Сарра/Колменья никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ди Сарра/Колменья сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ди Сарра/Колменья всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Варнье/Висмане сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ди Сарра/Колменья имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Варнье/Висмане – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Варнье/Висмане — Ди Сарра/Колменья. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Варнье/Висмане и Ди Сарра/Колменья.



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