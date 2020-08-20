Семён Шарлай — Роман Гуменюк: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Семён Шарлай — Роман Гуменюк (25 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Семён Шарлай — Роман Гуменюк 25-го августа 2020 года

25-го августа 2020 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Challenge Tour, в котором на корт выйдут Семён Шарлай , а противостоять в этом поединке будет Роман Гуменюк.



Теннисное противостояние Семён Шарлай — Роман Гуменюк пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 25-го августа 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Семён Шарлай является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Семён Шарлай — Роман Гуменюк:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25-го августа 2020 года откроет его противостояние Семён Шарлай — Роман Гуменюк. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Семён Шарлай и Роман Гуменюк отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Роман Гуменюк может гордиться семью победами, а вот Семён Шарлай имеет только пять выигранных встреч.

Семён Шарлай

В этом сезоне Семён Шарлай демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Семён Шарлай снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Семён Шарлай является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Семён Шарлай не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Семён Шарлай еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Роман Гуменюк

На этом турнире Роман Гуменюк играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Роман Гуменюк все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Роман Гуменюк не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Роман Гуменюк уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Роман Гуменюк на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Роман Гуменюк пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Daily Challenge Tour, Семён Шарлай — Роман Гуменюк

Семён Шарлай и Роман Гуменюк – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Семён Шарлай — Роман Гуменюк (25-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Семён Шарлай

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Семён Шарлай, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Семён Шарлай уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Семён Шарлай старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Семён Шарлай, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Семён Шарлай не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Семён Шарлай все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Семён Шарлай точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роман Гуменюк

Этот сезон Роман Гуменюк проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Роман Гуменюк снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Роман Гуменюк слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Роман Гуменюк допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Семён Шарлай — Роман Гуменюк Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Семён Шарлай и Роман Гуменюк. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Семён Шарлай — Роман Гуменюк: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Семён Шарлай и Роман Гуменюк, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Семён Шарлай и Роман Гуменюк уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Семён Шарлай — Роман Гуменюк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Семён Шарлай и Роман Гуменюк букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Семён Шарлай и Роман Гуменюк проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-284512-akuguebehner-gramguterres-prognoz-professionala-na-tennis-25-08-20/