Прогноз Себастьян Фанзелов — Садио Думбия (26.08.2020), ставки и коэффициенты

Себастьян Фанзелов — Садио Думбия. Прогноз, ставки на матч (26.08.20)

26 августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Себастьян Фанзелов , а противостоять в этом поединке будет Садио Думбия.



Судья теннисного матча Себастьян Фанзелов — Садио Думбия должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 26 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Себастьян Фанзелов и Садио Думбия более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Себастьян Фанзелов имеет четыре победы, то Садио Думбия может похвастаться лишь двумя победами.



Себастьян Фанзелов — Садио Думбия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Себастьян Фанзелов имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Садио Думбия. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Себастьян Фанзелов имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Себастьян Фанзелов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Себастьян Фанзелов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Себастьян Фанзелов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Себастьян Фанзелов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Себастьян Фанзелов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Себастьян Фанзелов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Садио Думбия

На этом турнире Садио Думбия играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Садио Думбия все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Садио Думбия не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Садио Думбия уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Садио Думбия на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Садио Думбия пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Себастьян Фанзелов — Садио Думбия

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Себастьян Фанзелов — Садио Думбия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.08.20)

Себастьян Фанзелов

Несмотря на внушительный возраст, Себастьян Фанзелов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Себастьян Фанзелов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Себастьян Фанзелов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Себастьян Фанзелов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Себастьян Фанзелов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Садио Думбия

Несмотря на свой молодой возраст, Садио Думбия демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Садио Думбия уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Садио Думбия станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Садио Думбия, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Садио Думбия умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Садио Думбия имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Себастьян Фанзелов — Садио Думбия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Себастьян Фанзелов и Садио Думбия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Себастьян Фанзелов и Садио Думбия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Себастьян Фанзелов и Садио Думбия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Себастьян Фанзелов и Садио Думбия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Себастьян Фанзелов — Садио Думбия: ставим на двойные ошибки

Себастьян Фанзелов и Садио Думбия которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Себастьян Фанзелов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Садио Думбия хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Себастьян Фанзелов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Садио Думбия умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Себастьян Фанзелов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Садио Думбия вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Себастьян Фанзелов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Себастьян Фанзелов — Садио Думбия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Себастьян Фанзелов и Садио Думбия.



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