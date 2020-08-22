Прогноз Таисия Мордергер — Шарлотт Класен (26-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Таисия Мордергер — Шарлотт Класен. Прогноз, ставки на матч. Германия (26.08.20)

26-го августа 2020 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Германия, в котором на корт выйдут Таисия Мордергер , а противостоять в этом поединке будет Шарлотт Класен.



Судья теннисного матча Таисия Мордергер — Шарлотт Класен должен дать знак о старте игры в 09:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 26-го августа 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Таисия Мордергер и Шарлотт Класен более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Таисия Мордергер имеет четыре победы, то Шарлотт Класен может похвастаться лишь двумя победами.



Таисия Мордергер — Шарлотт Класен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 26-го августа 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Таисия Мордергер — Шарлотт Класен вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Таисия Мордергер и Шарлотт Класен не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:30 по МСК.

Таисия Мордергер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Таисия Мордергер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Таисия Мордергер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Таисия Мордергер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Таисия Мордергер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Таисия Мордергер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Шарлотт Класен

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Шарлотт Класенв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Шарлотт Класен играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Шарлотт Класен держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Шарлотт Класен демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Шарлотт Класен находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Таисия Мордергер» — «Шарлотт Класен»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Таисия Мордергер и Шарлотт Класен. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Таисия Мордергер и Шарлотт Класен в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Таисия Мордергер и Шарлотт Класен имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Таисия Мордергер — Шарлотт Класен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.08.20)

Таисия Мордергер

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Таисия Мордергер проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Таисия Мордергер в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Таисия Мордергер больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Таисия Мордергер уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Шарлотт Класен

Шарлотт Класен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Шарлотт Класен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Шарлотт Класен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Шарлотт Класен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Шарлотт Класен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Таисия Мордергер — Шарлотт Класен Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Таисия Мордергер и Шарлотт Класен. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Таисия Мордергер — Шарлотт Класен: снова ждем результативной игры

Таисия Мордергер и Шарлотт Класен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Таисия Мордергер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Шарлотт Класен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Таисия Мордергер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Шарлотт Класен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Таисия Мордергер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Шарлотт Класен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Таисия Мордергер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Таисия Мордергер — Шарлотт Класен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Таисия Мордергер и Шарлотт Класен, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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