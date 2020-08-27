Прогноз Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли (27 августа), ставки и коэффициенты

Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли. Прогноз, ставки на матч (27.08.20)

27.08.2020 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вилелья-Мартинес/Колларини , а противостоять в этом поединке будет Гиганте/Коболли.



Так как Вилелья-Мартинес/Колларини в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гиганте/Коболли, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27.08.2020. Но, доказать обратное Вилелья-Мартинес/Колларини все же сможет в 16:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Вилелья-Мартинес/Колларини имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27.08.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гиганте/Коболли. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вилелья-Мартинес/Колларини имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вилелья-Мартинес/Колларини

Этот турнир Вилелья-Мартинес/Колларини проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Вилелья-Мартинес/Колларини может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Вилелья-Мартинес/Колларини однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Вилелья-Мартинес/Колларини имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Вилелья-Мартинес/Колларини левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Вилелья-Мартинес/Колларини хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гиганте/Коболли

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Гиганте/Коболли в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Гиганте/Коболли уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Гиганте/Коболли уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Гиганте/Коболли обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Вилелья-Мартинес/Колларини» — «Гиганте/Коболли»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Вилелья-Мартинес/Колларини и Гиганте/Коболли уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли (27.08.2020), ставки и коэффициенты

Вилелья-Мартинес/Колларини

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вилелья-Мартинес/Колларини выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вилелья-Мартинес/Колларини всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вилелья-Мартинес/Колларини уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вилелья-Мартинес/Колларини занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вилелья-Мартинес/Колларини больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вилелья-Мартинес/Колларини имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гиганте/Коболли

Несмотря на свой молодой возраст, Гиганте/Коболли демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гиганте/Коболли уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гиганте/Коболли станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гиганте/Коболли, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гиганте/Коболли умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гиганте/Коболли имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вилелья-Мартинес/Колларини и Гиганте/Коболли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вилелья-Мартинес/Колларини имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вилелья-Мартинес/Колларини и Гиганте/Коболли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гиганте/Коболли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вилелья-Мартинес/Колларини превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гиганте/Коболли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вилелья-Мартинес/Колларини гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вилелья-Мартинес/Колларини — Гиганте/Коболли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вилелья-Мартинес/Колларини и Гиганте/Коболли букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вилелья-Мартинес/Колларини и Гиганте/Коболли проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-285173-timofey-basalygo-aleksey-matyush-prognoz-professionala-na-tennis-27-08-20/