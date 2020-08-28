Себастьян Офнер — Лукаш Росол. Прогноз, ставки на матч(28.08.20)

Прогноз Себастьян Офнер — Лукаш Росол (28.08.2020), ставки и коэффициенты

Себастьян Офнер — Лукаш Росол (28-го августа), ставки и коэффициенты

28-го августа в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Себастьян Офнер , а противостоять в этом поединке будет Лукаш Росол.



Себастьян Офнер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 28-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лукаш Росол. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лукаш Росол, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Себастьян Офнер — Лукаш Росол:

В 13:00 по Москве Себастьян Офнер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лукаш Росол. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28-го августа. Себастьян Офнер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Себастьян Офнер

Себастьян Офнер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Себастьян Офнер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Себастьян Офнер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Себастьян Офнер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Себастьян Офнер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Лукаш Росол

На этом турнире Лукаш Росол играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лукаш Росол все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лукаш Росол не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лукаш Росол уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лукаш Росол на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лукаш Росол пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Себастьян Офнер — Лукаш Росол. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Себастьян Офнер — Лукаш Росол. Прогноз, ставки на матч(28.08.20)

Себастьян Офнер

Несмотря на внушительный возраст, Себастьян Офнер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Себастьян Офнер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Себастьян Офнер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Себастьян Офнер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Себастьян Офнер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лукаш Росол

Лукаш Росол лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лукаш Росол играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лукаш Росол начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лукаш Росол выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лукаш Росол сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Себастьян Офнер — Лукаш Росол Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Себастьян Офнер и Лукаш Росол начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Себастьян Офнер и Лукаш Росол показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Себастьян Офнер и Лукаш Росол провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Себастьян Офнер и Лукаш Росол действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Себастьян Офнер — Лукаш Росол: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Себастьян Офнер и Лукаш Росол из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Лукаш Росол относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Лукаш Росол проводит второй или третий матч. А вот Себастьян Офнер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Себастьян Офнер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Себастьян Офнер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Себастьян Офнер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Себастьян Офнер — Лукаш Росол. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Себастьян Офнер и Лукаш Росол. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Себастьян Офнер и для Лукаш Росол, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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