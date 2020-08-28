|
ПРИБЫЛЬ ЗА ИЮЛЬ 2020
С УЧЁТОМ ПРОГРЕССИИ
133800 руб.
ВЫИГРЫШНЫХ: 23
ПРОИГРЫШНЫХ: 4
Статистика за 12 месяцев
Внимание! taimaut.ru не проводит игры на деньги и не принимает ставки. Наш сервис оказывает исключительно консультативные виды услуг в качестве прогнозов на спортивные события исключительно на условиях Оферты.
На одном из данных ресурсах вы можете оставить отзыв о своем опыте сотрудничества с нашим сервисом. Как правильно оставить отзыв и получить 40% скидку на месячную подписку читайте тут.
|
Преимущества
Бесплатный прогноз:
Прогноз Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере (31-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты
Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере. Прогноз, ставки на матч. Открытый чемпионат США (31.08.20)
31-го августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Кристофер ОКоннел , а противостоять в этом поединке будет Ласло Дьере.
Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 31-го августа, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Кристофер ОКоннел. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.
СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере:
Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 31-го августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Кристофер ОКоннел и Ласло Дьере. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кристофер ОКоннел имеет на своем счету три победы, Ласло Дьере может похвастаться четырьмя.
Кристофер ОКоннел
В этом сезоне Кристофер ОКоннел имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Кристофер ОКоннел может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Кристофер ОКоннел еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.
Ласло Дьере
Во взрослом туре Ласло Дьере проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ласло Дьере пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ласло Дьере предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ласло Дьере еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.
Прогноз на матч Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере
Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Кристофер ОКоннел и Ласло Дьере будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.
Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.08.20)
Кристофер ОКоннел
На данный момент Кристофер ОКоннел занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Кристофер ОКоннел снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Кристофер ОКоннел не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Кристофер ОКоннел не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.
Ласло Дьере
Несмотря на свой молодой возраст, Ласло Дьере демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ласло Дьере уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ласло Дьере станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ласло Дьере, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ласло Дьере умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ласло Дьере имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.
Сегодня матч Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере Прогнозы от БК «БалтБет»
Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кристофер ОКоннел и Ласло Дьере. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.
Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере: снова ждем результативной игры
Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Кристофер ОКоннел и Ласло Дьере, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Кристофер ОКоннел и Ласло Дьере уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.
СЕГОДНЯ МАТЧ Кристофер ОКоннел — Ласло Дьере. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat2-285982-elvina-kalieva-nastya-kolar-prognoz-professionala-na-tennis-30-08-20/
Читайте также:Грузия (3х3) — Россия (3×3): прогноз, ставки букмекера на матч. USSR 31.08.20
Сегодня матч Фрей — ИФ Карлстад. Прогнозы и ставки от эксперта 29.08.20
Сегодня матч Сан-Паулу (6х6) — Лион (6х6). Прогнозы и ставки от эксперта 25.08.20
Чоннам Дрэгонз — Тэджон Ситизен прогноз и ставки от специалиста на футбол 30.08.20
Прогноз Иван Неделько — Алек Адамсон (30 августа), ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ВфР Мангейм — Сонненхоф от эксперта 29.08.20
Прогноз на матч Сейнт Франкис — Сейнт Винсент Хоспиталь 29.08.20
Прогноз Жан Скиндер — Глеб Бакланов (28.08.2020), ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Ависпа — Альбирекс Ниигата от эксперта 29.08.20
Боруссия — Челси прогноз специалиста на матч 25.08.20
Аустрия — Ретз прогноз и ставки от профессионала 30.08.20
Серен Юнайтед II — Зульте-Варегем II: прогноз, ставки букмекера на матч. 24.08.20
Прогноз на матч Транмер Роверс — Престон Норт Энд от эксперта 25.08.20
Сегодня матч Грассе — Андрезье. Прогнозы и ставки от эксперта 29.08.20
Штутгарт Киккерс — Риеласинген-Арлен прогноз и ставки от профессионала 29.08.20
Калькулятор дохода
Первоначальная сумма ставки
10000 рублей.
Июнь
+ 198200 руб
Май
+ 110700 руб
Апрель
+ 155500 руб
Март
+ 125100 руб
Рассчитано по результатам прибыли предыдущих месяцев