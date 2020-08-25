Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар (01-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар (01-го сентября), ставки и коэффициенты

01-го сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бара/Яни , а противостоять в этом поединке будет Гарсия-Перес/Столлар.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01-го сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01-го сентября встречаются Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Бара/Яни является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бара/Яни

Этот турнир Бара/Яни проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бара/Яни может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бара/Яни однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бара/Яни имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бара/Яни левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бара/Яни хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гарсия-Перес/Столлар

Гарсия-Перес/Столлар имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Гарсия-Перес/Столлар уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Гарсия-Перес/Столлар умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Гарсия-Перес/Столлар обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Гарсия-Перес/Столлар проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар впервые будут встречаться между собой. Если Бара/Яни уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гарсия-Перес/Столлар пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бара/Яни демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бара/Яни – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар 01-го сентября

Бара/Яни

В этом сезоне Бара/Яни демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бара/Яни уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бара/Яни любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бара/Яни часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бара/Яни умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Гарсия-Перес/Столлар

На этом турнире Гарсия-Перес/Столлар играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Гарсия-Перес/Столлар надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Гарсия-Перес/Столлар находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Гарсия-Перес/Столлар считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бара/Яни имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гарсия-Перес/Столлар хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бара/Яни. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гарсия-Перес/Столлар умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бара/Яни довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гарсия-Перес/Столлар вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бара/Яни.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бара/Яни — Гарсия-Перес/Столлар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бара/Яни и Гарсия-Перес/Столлар сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бара/Яни, и Гарсия-Перес/Столлар будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-286369-prognoz-na-match-lechemiyaponshe-gatto-montikonepodoroshka-ot-eksperta-01-09-20/