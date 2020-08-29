Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно: снова ждем результативной игры

Прогноз Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно (03-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно 03-го сентября

03-го сентября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Илена Ин-Альбон , а противостоять в этом поединке будет Арианне Хартоно.



Так как Илена Ин-Альбон в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Арианне Хартоно, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03-го сентября. Но, доказать обратное Илена Ин-Альбон все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

03-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Арианне Хартоно, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Арианне Хартоно выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Илена Ин-Альбон

Этот турнир Илена Ин-Альбон проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Илена Ин-Альбон может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Илена Ин-Альбон однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Илена Ин-Альбон имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Илена Ин-Альбон левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Илена Ин-Альбон хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Арианне Хартоно

На этом турнире Арианне Хартоно играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Арианне Хартоно все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Арианне Хартоно не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Арианне Хартоно уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Арианне Хартоно на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Арианне Хартоно пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно (03-го сентября), ставки и коэффициенты

Илена Ин-Альбон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Илена Ин-Альбон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Илена Ин-Альбон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Илена Ин-Альбон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Илена Ин-Альбон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Илена Ин-Альбон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Илена Ин-Альбон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Арианне Хартоно

Несмотря на свой молодой возраст, Арианне Хартоно демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Арианне Хартоно уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Арианне Хартоно станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Арианне Хартоно, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Арианне Хартоно умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Арианне Хартоно имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно: снова ждем результативной игры

Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Илена Ин-Альбон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Арианне Хартоно хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Илена Ин-Альбон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Арианне Хартоно умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Илена Ин-Альбон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Арианне Хартоно вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Илена Ин-Альбон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Илена Ин-Альбон — Арианне Хартоно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Илена Ин-Альбон и Арианне Хартоно проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-287386-prognoz-na-match-cerundoloetcheverri-belluchchiyannakkone-03-09-20/