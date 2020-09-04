Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.09.20)

Прогноз Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева (08 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева 08-го сентября 2020 года

08-го сентября 2020 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR, в котором на корт выйдут Анастасия Нефёдова , а противостоять в этом поединке будет Эльвина Калиева.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08-го сентября 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Анастасия Нефёдова, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08-го сентября 2020 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 22:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Анастасия Нефёдова имеет на своем счету три победы, Эльвина Калиева может похвастаться четырьмя.

Анастасия Нефёдова

В этом сезоне Анастасия Нефёдова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Анастасия Нефёдова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Анастасия Нефёдова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Эльвина Калиева

Во взрослом туре Эльвина Калиева проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Эльвина Калиева пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Эльвина Калиева предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Эльвина Калиева еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.09.20)

Анастасия Нефёдова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анастасия Нефёдова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анастасия Нефёдова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анастасия Нефёдова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анастасия Нефёдова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анастасия Нефёдова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анастасия Нефёдова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Эльвина Калиева

Несмотря на свой молодой возраст, Эльвина Калиева демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Эльвина Калиева уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Эльвина Калиева станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Эльвина Калиева, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Эльвина Калиева умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Эльвина Калиева имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Анастасия Нефёдова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эльвина Калиева в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Анастасия Нефёдова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эльвина Калиева сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Анастасия Нефёдова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Нефёдова — Эльвина Калиева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анастасия Нефёдова и Эльвина Калиева.



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