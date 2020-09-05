Прогноз Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури (09 сентября), ставки и коэффициенты

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.09.20)

09-го сентября в 18:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева , а противостоять в этом поединке будет Варнье/Мансури.



09-го сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:45 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 09-го сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:45 по Москве, пока не начался поединок. Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева

Этот турнир Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Варнье/Мансури

На этом турнире Варнье/Мансури выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Варнье/Мансури снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Варнье/Мансури чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Варнье/Мансури уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Варнье/Мансури зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.09.20)

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева

К данному турниру Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Варнье/Мансури

В этом сезоне Варнье/Мансури действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Варнье/Мансури обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Варнье/Мансури не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Варнье/Мансури не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Варнье/Мансури имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева, и Варнье/Мансури неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури: в ожидании «эйсов»

Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Варнье/Мансури хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Варнье/Мансури умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Варнье/Мансури вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева — Варнье/Мансури. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Реаско Гонсалес/Хименес Касинцева и Варнье/Мансури, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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