Прогноз Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас (10 сентября), ставки и коэффициенты

Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.09.20)

10-го сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Родригес/Санчес , а противостоять в этом поединке будет Бассольс Рибера/Парризас-Диас.



Теннисное противостояние Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 10-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Родригес/Санчес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас:

В 11:00 по Москве Родригес/Санчес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бассольс Рибера/Парризас-Диас. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10-го сентября. Родригес/Санчес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Родригес/Санчес

В этом сезоне Родригес/Санчес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Родригес/Санчес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Родригес/Санчес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Родригес/Санчес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Родригес/Санчес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Родригес/Санчес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бассольс Рибера/Парризас-Диас

На этом турнире Бассольс Рибера/Парризас-Диас играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бассольс Рибера/Парризас-Диас все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бассольс Рибера/Парризас-Диас не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бассольс Рибера/Парризас-Диас уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бассольс Рибера/Парризас-Диас на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бассольс Рибера/Парризас-Диас пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Родригес/Санчес и Бассольс Рибера/Парризас-Диас. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Родригес/Санчес и Бассольс Рибера/Парризас-Диас должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас. Прогноз, ставки на матч(10.09.20)

Родригес/Санчес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Родригес/Санчес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Родригес/Санчес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Родригес/Санчес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Родригес/Санчес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Родригес/Санчес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Родригес/Санчес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Родригес/Санчес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бассольс Рибера/Парризас-Диас

Несмотря на свой молодой возраст, Бассольс Рибера/Парризас-Диас демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бассольс Рибера/Парризас-Диас уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бассольс Рибера/Парризас-Диас станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бассольс Рибера/Парризас-Диас, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бассольс Рибера/Парризас-Диас умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бассольс Рибера/Парризас-Диас имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Родригес/Санчес и Бассольс Рибера/Парризас-Диас, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Родригес/Санчес и Бассольс Рибера/Парризас-Диас играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Родригес/Санчес, и Бассольс Рибера/Парризас-Диас неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Родригес/Санчес и Бассольс Рибера/Парризас-Диас из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бассольс Рибера/Парризас-Диас относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бассольс Рибера/Парризас-Диас проводит второй или третий матч. А вот Родригес/Санчес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Родригес/Санчес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Родригес/Санчес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Родригес/Санчес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Родригес/Санчес — Бассольс Рибера/Парризас-Диас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Родригес/Санчес и Бассольс Рибера/Парризас-Диас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Родригес/Санчес, и Бассольс Рибера/Парризас-Диас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-289443-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-rayan-ruman-francisko-komesana-09-09-20/