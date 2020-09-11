Прогноз Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста (11 сентября), ставки и коэффициенты

Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч. Открытый чемпионат США (11.09.20)

11.09.2020 в 23:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Александр Зверев , а противостоять в этом поединке будет Пабло Карреньо-Буста.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11.09.2020, а его начало по МСК будет в 23:10. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Александр Зверев. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста:

Александр Зверев имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11.09.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Пабло Карреньо-Буста. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:10. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Александр Зверев имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Александр Зверев

На данный момент Александр Зверев является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Александр Зверев однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Александр Зверев демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Александр Зверев хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Александр Зверев часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Пабло Карреньо-Буста

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Пабло Карреньо-Буста имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Пабло Карреньо-Буста демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Пабло Карреньо-Буста не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Пабло Карреньо-Буста не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

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Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста 11.09.2020

Александр Зверев

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Александр Зверев выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Александр Зверев всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Александр Зверев уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Александр Зверев занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Александр Зверев больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Александр Зверев имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пабло Карреньо-Буста

В этом сезоне Пабло Карреньо-Буста действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Пабло Карреньо-Буста обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Пабло Карреньо-Буста не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Пабло Карреньо-Буста не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Пабло Карреньо-Буста имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Александр Зверев имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пабло Карреньо-Буста в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Александр Зверев превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пабло Карреньо-Буста сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Александр Зверев гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александр Зверев — Пабло Карреньо-Буста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Александр Зверев и Пабло Карреньо-Буста, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-289953-gergana-topalova-chantal-sauvant-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-11-09-20/