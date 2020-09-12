Зета — Дечич: хозяева сыграют в свой футбол

Зета — Дечич прогноз и ставки от специалиста 12.09.20

«Зета» – «Дечич». 12.09.20. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Зета пообещали 12-го сентября на своем поле взять реванш у ФК Дечич за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 21:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Зета является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Зета и Дечич, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Зета сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Дечич прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Зета и команда Дечич всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зета — Дечич:

Коэффициент на победу гостей 4.28 является самым низким в футбольном матче Зета — Дечич. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 1.81, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 3.34.

Прогноз на матч Зета – Дечич (Чемпионат Черногории, матч национального перевентсва, воскресенье, 12-го сентября):Футбольный клуб Зета получил от букмекеров на свою победу котировку 1.81, а по коэффициенту 4.28 можно сделать ставку на выигрыш ФК Дечич. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Зета и команды Дечич нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Зета и команда Дечич – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Зета – Дечич 12.09.20

Футбольный поединок Зета — Дечич был перенесен на 12-го сентября, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 21:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Зета и Дечич играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Зета и команда Дечич всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Зета и команда Дечич – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Зета и команда Дечич подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Зета и командой Дечич всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Зета – Дечич (12-го сентября), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Зета и команды Дечич – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Дечич – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Дечич не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Зета, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Зета

Футбольный клуб Зета претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Зета показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Дечич

В этом сезоне футболисты клуба Дечич сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Дечич много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Дечич подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Дечич не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Зета – Дечич

Матч команды Зета и команды Дечич в текущем чемпионате не окажет серьезного значения на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба уже решили свои задачи в нынешнем сезоне. Хозяева поля и гости смогли сохранить прописку в чемпионате, а это означает, что и в следующем сезоне эти клубы будут выступать в элитном дивизионе. Исходя из этого, менеджеры обеих команд заявили о том, что в ближайших матчах планируют начать подготовку команд к новому сезону. Это означает, что футболисты резерва будут получать больше времени в официальных матчах. Естественно, резервисты захотят проявить себя, а так как результат матча не имеет особой роли для команды Зета и команды Дечич, то, наиболее вероятной ставкой в этой игре наши эксперты видят ставку на тотал больше забитых мячей. Еще хотелось бы обратить внимание бетторов на такие ставки, как индивидуальный тотал забитых мячей каждой команды. В составе обеих команд действуют известные футболисты, поэтому клубам легко удастся забить по голу в ворота друг друга, поэтому ставка на обе команды забьют – да, тоже выглядит вполне уверенной. Отдельно хотелось бы сказать о ставках на тотал меньше фолов и желтых карточек. Команды вряд ли будут играть грубо, так как никто не захочет получить ненужную травму. А вот ставка на общий тотал угловых на больше – тоже выглядит весьма перспективно, так как свои атаки клубы развивают преимущественно через фланги, следовательно, угловых в матче будет много. Касаемо победителя матча, здесь, все же, мы отдадим предпочтение хозяевам поля, хотя, от ставок на исход рекомендуем воздержаться.

В матче будет зафиксирована ничья — 3.34, победителем матча будет Зета — 1.81, победителем матча будет Дечич — 4.28.



Зета — Дечич. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Черногории 12-го сентября

Хозяевам поля в матче против команды Дечич будет очень непросто. Напомним, что чемпионат подходит к концу, и сейчас на первый план выходят команды, которые все еще решают свои задачи в турнирной таблице. К таким клубам можно отнести и сегодняшних соперников – футболистов команды Зета и команды Дечич. Хозяева поля стараются выбирать из зоны вылета, однако пока это получается у них не очень. Несмотря на то, что команда прикладывает в каждом матче максимум усилий, травмы и отсутствие высококлассных футболистов делают свое дело, и команде очень тяжело на равных противостоять более классным футбольным клубам. К таким клубам можно отнести гостей, которые сейчас пытаются занять место в первой части турнирной таблицы, что позволит им квалифицироваться в престижный клубный футбольный турнир. С составом у гостей полный порядок, так же, как и с мотивацией на этот матч. Поэтому футболисты команды Дечич справедливо идут фаворитами этого матча у букмекеров. Наши эксперты тоже полагают, что гости выиграют в этом матче на классе, поэтому мы рекомендуем делать ставки на победу команды Дечич в этом матче. Общий тотал голов в игре рекомендуем рассматривать на меньше, так как и хозяева поля, и гости не относятся к тем командам, которые много забивают. А вот общий тотал нарушений правил и желтых карточек лучше рассматривать на больше, игра будет нервной и грубой, поэтому можно сыграть еще и удаление в этом матчей. Общий тотал угловых – непонятен, лучше отказаться от ставок на этот статистический параметр.

«Зета»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Зета, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Зета остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Зета не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«Дечич»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Дечич в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Дечич идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Дечич взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда Зета встретится с футболистами команды Дечич обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«Зета» — «Дечич»: кто фаворит грядущей встречи?

Зета — Дечич. Прогноз на футбол (12.09.20)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Зета в матче с футболистами команды Дечич. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Зета чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Зета и команда Дечич. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Зета, и команда Дечич уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Зета очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Зета — Дечич: хозяева сыграют в свой футбол

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

С данными наставниками футбольные клубы Зета и Дечич перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Зета – Дечич: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Зета и команда Дечич являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.