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Прогноз Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова (14.09.2020), ставки и коэффициенты
Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова. Прогноз, ставки на матч. WTA (14.09.20)
14.09.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кристиан/Олмос , а противостоять в этом поединке будет Кудерметова/Синякова.
Так как теннисный поединок Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова пройдет уже 14.09.2020, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кристиан/Олмос на тот момент намного сильнее, нежели Кудерметова/Синякова.
СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова:
Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14.09.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кристиан/Олмос имеет на своем счету три победы, Кудерметова/Синякова может похвастаться четырьмя.
Кристиан/Олмос
На данный момент Кристиан/Олмос является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Кристиан/Олмос поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Кристиан/Олмос пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Кристиан/Олмос слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Кристиан/Олмос будет более тщательно готовиться к поединку.
Кудерметова/Синякова
В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кудерметова/Синяковав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кудерметова/Синякова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кудерметова/Синякова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кудерметова/Синякова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кудерметова/Синякова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.
Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?
Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.
Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.09.20)
Кристиан/Олмос
На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кристиан/Олмос выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кристиан/Олмос всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кристиан/Олмос уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кристиан/Олмос занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кристиан/Олмос больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кристиан/Олмос имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.
Кудерметова/Синякова
Этот сезон Кудерметова/Синякова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кудерметова/Синякова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кудерметова/Синякова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кудерметова/Синякова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.
Сегодня матч Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова Прогнозы от БК «БалтБет»
Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.
Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова: кто пройдет в следующий раунд?
Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кристиан/Олмос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кудерметова/Синякова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кристиан/Олмос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кристиан/Олмос и Кудерметова/Синякова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.
СЕГОДНЯ МАТЧ Кристиан/Олмос — Кудерметова/Синякова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat2-290962-astra-zhen-iset-zhen-prognoz-professionala-na-voleybol-14-09-20/
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