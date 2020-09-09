Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук: ставим на двойные ошибки

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Прогноз Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук (15-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук (15-го сентября), ставки и коэффициенты
15-го сентября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Векич/Плишкова , а противостоять в этом поединке будет Гуарачи/Кравчук.
Теннисное противостояние Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 15-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Векич/Плишкова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.
Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?
До 15-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.
Векич/Плишкова
Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Векич/Плишкова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Векич/Плишкова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Векич/Плишкова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Векич/Плишкова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Векич/Плишкова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.
Гуарачи/Кравчук
В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гуарачи/Кравчукв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гуарачи/Кравчук играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гуарачи/Кравчук держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гуарачи/Кравчук демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гуарачи/Кравчук находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.
Прогноз и ставка от taffnews.ru
Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.
Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук (15-го сентября), ставки и коэффициенты
Векич/Плишкова
Векич/Плишкова не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Векич/Плишкова любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Векич/Плишкова умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Векич/Плишкова не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Векич/Плишкова умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.
Гуарачи/Кравчук
Несмотря на свой молодой возраст, Гуарачи/Кравчук демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гуарачи/Кравчук уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гуарачи/Кравчук станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гуарачи/Кравчук, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гуарачи/Кравчук умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гуарачи/Кравчук имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.
Сегодня матч Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук Прогнозы от БК «БалтБет»
Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.
Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук: ставим на двойные ошибки
Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Векич/Плишкова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гуарачи/Кравчук имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Векич/Плишкова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Векич/Плишкова и Гуарачи/Кравчук на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.
СЕГОДНЯ МАТЧ Векич/Плишкова — Гуарачи/Кравчук. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat2-291192-artur-de-grif-francisko-cerundolo-prognoz-professionala-na-tennis-15-09-20/
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