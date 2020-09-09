Прогноз СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен) (17-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен). Прогноз, ставки на матч. Студенческая лига (17.09.20)

17 сентября в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) примет соперника по национальному первенству РГУФКСМиТ Москва (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) – РГУФКСМиТ Москва (жен), запланированный на 17 сентября. Баскетболисты появятся на площадке в 08:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб РГУФКСМиТ Москва (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен), запланированное на 17 сентября. Поставить на матч можно будет до 08:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба РГУФКСМиТ Москва (жен) была еще пять лет назад.

СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



РГУФКСМиТ Москва (жен)

На данный момент баскетбольный клуб РГУФКСМиТ Москва (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что РГУФКСМиТ Москва (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то РГУФКСМиТ Москва (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 17 сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 08:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен). Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

РГУФКСМиТ Москва (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб РГУФКСМиТ Москва (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб РГУФКСМиТ Москва (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф РГУФКСМиТ Москва (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен), который должен пройти 17 сентября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб РГУФКСМиТ Москва (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба РГУФКСМиТ Москва (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) — РГУФКСМиТ Москва (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб СПбГУПТД Санкт-Петербург (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб РГУФКСМиТ Москва (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба РГУФКСМиТ Москва (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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