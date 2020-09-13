Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.09.20)

Прогноз Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен (18 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен 18.09.2020

18.09.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вахачик/Мюррей Шаран , а противостоять в этом поединке будет Ван Уйтванк/Миннен.



Теннисное противостояние Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен пройдет 18.09.2020, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:00 по московскому времени. Хотя Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ван Уйтванк/Миннен.



Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18.09.2020 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ван Уйтванк/Миннен, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ван Уйтванк/Миннен выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вахачик/Мюррей Шаран

На данный момент Вахачик/Мюррей Шаран является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Вахачик/Мюррей Шаран однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Вахачик/Мюррей Шаран демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Вахачик/Мюррей Шаран хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Вахачик/Мюррей Шаран часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ван Уйтванк/Миннен

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ван Уйтванк/Миннен теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ван Уйтванк/Миннен имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ван Уйтванк/Миннен испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ван Уйтванк/Миннен выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ван Уйтванк/Миннен занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Вахачик/Мюррей Шаран» — «Ван Уйтванк/Миннен»: прогноз автора

Длительное время Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.09.20)

Вахачик/Мюррей Шаран

На данном турнире Вахачик/Мюррей Шаран выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вахачик/Мюррей Шаран выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вахачик/Мюррей Шаран допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вахачик/Мюррей Шаран особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вахачик/Мюррей Шаран, это умение играть на травяных кортах.

Ван Уйтванк/Миннен

Ван Уйтванк/Миннен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ван Уйтванк/Миннен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ван Уйтванк/Миннен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ван Уйтванк/Миннен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ван Уйтванк/Миннен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вахачик/Мюррей Шаран — Ван Уйтванк/Миннен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вахачик/Мюррей Шаран и Ван Уйтванк/Миннен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-292556-yuzhnaya-koreya-kung-iran-kung-prognoz-i-stavki-ot-specialista-18-09-20/