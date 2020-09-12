Прогноз Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор (18.09.2020), ставки и коэффициенты

Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Прогноз, ставки на матч (18.09.20)

18.09.2020 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи клубов, в котором на своей площадке местный клуб Ялова Спор примет соперника по национальному первенству Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор.



18.09.2020 состоится баскетбольный матч Ялова Спор – Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 16:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Ялова Спор уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Ялова Спор возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. Данный поединок будет сыгран 18.09.2020, а по московскому времени его начало состоится в 16:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Ялова Спор

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Ялова Спор отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Ялова Спор проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Ялова Спор занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Товарищеские матчи клубов, Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор, запланированного на 18.09.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 16:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Ялова Спор и Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Ялова Спор.



Прогноз и ставка на матч Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор 18.09.2020

Ялова Спор

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Ялова Спор наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Ялова Спор сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Ялова Спор всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Ялова Спор бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор

Два года назад баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор, который должен пройти 18.09.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Ялова Спор в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор: хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Ялова Спор очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Ялова Спор очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ялова Спор — Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Ялова Спор уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Ялова Спор пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Ялова Спор составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Балыкесир Бююкшехир Беледиеспор идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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