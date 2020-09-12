Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m) (19-го сентября), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m) (19 сентября), ставки и коэффициенты

19 сентября в 00:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) примет соперника по национальному первенству Атланта Хоукс (Zo0m).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) – Атланта Хоукс (Zo0m) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 00:12 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 19 сентября и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Атланта Хоукс (Zo0m).



Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:12 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) и Атланта Хоукс (Zo0m). Организаторы турнира собираются провести данную игру 19 сентября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Zo0m). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11)

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) вообще лидирует в чемпионате.



Атланта Хоукс (Zo0m)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Zo0m) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA 2K20, Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) наконец-то возвращаются домой, а 19 сентября им уже необходимо сыграть поединок против БК Атланта Хоукс (Zo0m). На площадке игроки обеих команд появятся в 00:12 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m) 19 сентября

Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11)

В последние годы Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Атланта Хоукс (Zo0m)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Атланта Хоукс (Zo0m) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19 сентября сыграет матч против БК Атланта Хоукс (Zo0m). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:12 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m): хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Атланта Хоукс (Zo0m) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) — Атланта Хоукс (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (jema11) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Zo0m) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Zo0m) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Zo0m) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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