Прогноз Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto) (19 сентября), ставки и коэффициенты

Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto). Прогноз, ставки на матч. South American Challenge (19.09.20)

19 сентября в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (HTuratto).



Баскетболисты клубов Хьюстон Рокетс (Margaridoo) и Бостон Селтикс (HTuratto) в 00:40 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 19 сентября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Хьюстон Рокетс (Margaridoo) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Хьюстон Рокетс (Margaridoo) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бостон Селтикс (HTuratto). Данный поединок будет сыгран 19 сентября, а по московскому времени его начало состоится в 00:40. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бостон Селтикс (HTuratto) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хьюстон Рокетс (Margaridoo)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Margaridoo) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Хьюстон Рокетс (Margaridoo) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Бостон Селтикс (HTuratto)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Бостон Селтикс (HTuratto) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Хьюстон Рокетс (Margaridoo)» — «Бостон Селтикс (HTuratto)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 19 сентября. На этот раз соперником хозяев будет Бостон Селтикс (HTuratto), так что в 00:40 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto) (19 сентября), ставки и коэффициенты

Хьюстон Рокетс (Margaridoo)

В последние годы Хьюстон Рокетс (Margaridoo) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Margaridoo) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Бостон Селтикс (HTuratto)

После того, как баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19 сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:40 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto): команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хьюстон Рокетс (Margaridoo) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Margaridoo) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бостон Селтикс (HTuratto) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Рокетс (Margaridoo) — Бостон Селтикс (HTuratto). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Margaridoo) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Margaridoo) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (HTuratto) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (HTuratto) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-292850-prognoz-na-match-los-andzheles-klippers-matt-block-sakramento-kingz-ampedeez-18-09-20/