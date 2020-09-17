Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа (22.09.2020), ставки и коэффициенты

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа (22.09.2020), ставки и коэффициенты

22.09.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рока Баталья/Сервантес-Уэгун , а противостоять в этом поединке будет Бегеманн/Мерджа.



Буквально несколько дней назад Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа играли свои матчи, а теперь уже 22.09.2020 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Рока Баталья/Сервантес-Уэгун имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22.09.2020 встречаются Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

На данный момент Рока Баталья/Сервантес-Уэгун является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Рока Баталья/Сервантес-Уэгун демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Рока Баталья/Сервантес-Уэгун часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Бегеманн/Мерджа

Во взрослом туре Бегеманн/Мерджа проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Бегеманн/Мерджа пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Бегеманн/Мерджа предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Бегеманн/Мерджа еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа впервые будут встречаться между собой. Если Рока Баталья/Сервантес-Уэгун уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бегеманн/Мерджа пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рока Баталья/Сервантес-Уэгун демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа 22.09.2020

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

На данный момент Рока Баталья/Сервантес-Уэгун занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Рока Баталья/Сервантес-Уэгун снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Рока Баталья/Сервантес-Уэгун не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Бегеманн/Мерджа

Бегеманн/Мерджа лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бегеманн/Мерджа играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бегеманн/Мерджа начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бегеманн/Мерджа выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бегеманн/Мерджа сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Рока Баталья/Сервантес-Уэгун сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бегеманн/Мерджа имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рока Баталья/Сервантес-Уэгун — Бегеманн/Мерджа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун и Бегеманн/Мерджа проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-293850-sk-k-uhrineves-zhen-sokol-i-smihov-a-zhen-prognoz-specialista-na-match-21-09-20/