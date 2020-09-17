Прогноз Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи (22-го сентября), ставки и коэффициенты

Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (22.09.20)

22.09.2020 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Локк/Ортега-Ольмедо , а противостоять в этом поединке будет Мелихени Родригес Альвес/Ромболи.



22.09.2020 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 15:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи:

Теннисный поединок Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи запланирован организаторами турнира на 22.09.2020, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Локк/Ортега-Ольмедо имеет три победы при одном поражении.

Локк/Ортега-Ольмедо

В этом сезоне Локк/Ортега-Ольмедо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Локк/Ортега-Ольмедо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Локк/Ортега-Ольмедо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Локк/Ортега-Ольмедо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Локк/Ортега-Ольмедо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Локк/Ортега-Ольмедо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мелихени Родригес Альвес/Ромболи

На этом турнире Мелихени Родригес Альвес/Ромболи выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мелихени Родригес Альвес/Ромболи снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мелихени Родригес Альвес/Ромболи уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мелихени Родригес Альвес/Ромболи зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи 22.09.2020

Локк/Ортега-Ольмедо

Локк/Ортега-Ольмедо не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Локк/Ортега-Ольмедо любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Локк/Ортега-Ольмедо умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Локк/Ортега-Ольмедо не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Локк/Ортега-Ольмедо умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мелихени Родригес Альвес/Ромболи

Выступать в зале Мелихени Родригес Альвес/Ромболи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мелихени Родригес Альвес/Ромболи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мелихени Родригес Альвес/Ромболи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мелихени Родригес Альвес/Ромболи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мелихени Родригес Альвес/Ромболи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мелихени Родригес Альвес/Ромболи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мелихени Родригес Альвес/Ромболи относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мелихени Родригес Альвес/Ромболи проводит второй или третий матч. А вот Локк/Ортега-Ольмедо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Локк/Ортега-Ольмедо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Локк/Ортега-Ольмедо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Локк/Ортега-Ольмедо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Локк/Ортега-Ольмедо — Мелихени Родригес Альвес/Ромболи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Локк/Ортега-Ольмедо и Мелихени Родригес Альвес/Ромболи. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Локк/Ортега-Ольмедо и для Мелихени Родригес Альвес/Ромболи, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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