Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти. Прогноз, ставки на матч(01.10.20)

Прогноз Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти (01.10.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти 01 октября

01 октября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Розенкранц/Шоненберг , а противостоять в этом поединке будет Монзон/Тенти.



Так как Розенкранц/Шоненберг в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Монзон/Тенти, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01 октября. Но, доказать обратное Розенкранц/Шоненберг все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01 октября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Монзон/Тенти, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Монзон/Тенти выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Розенкранц/Шоненберг

Болельщики ожидали, что на этом турнире Розенкранц/Шоненберг продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Розенкранц/Шоненберг в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Розенкранц/Шоненберг сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Розенкранц/Шоненберг немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Монзон/Тенти

На этом турнире Монзон/Тенти выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Монзон/Тенти снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Монзон/Тенти чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Монзон/Тенти уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Монзон/Тенти зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Розенкранц/Шоненберг» — «Монзон/Тенти»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти. Прогноз, ставки на матч(01.10.20)

Розенкранц/Шоненберг

На данный момент Розенкранц/Шоненберг занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Розенкранц/Шоненберг снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Розенкранц/Шоненберг не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Розенкранц/Шоненберг не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Монзон/Тенти

Этот сезон Монзон/Тенти проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Монзон/Тенти снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Монзон/Тенти слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Монзон/Тенти допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти: кто пройдет в следующий раунд?

Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Розенкранц/Шоненберг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Монзон/Тенти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Розенкранц/Шоненберг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Монзон/Тенти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Розенкранц/Шоненберг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Монзон/Тенти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Розенкранц/Шоненберг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Розенкранц/Шоненберг — Монзон/Тенти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Розенкранц/Шоненберг и Монзон/Тенти сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Розенкранц/Шоненберг, и Монзон/Тенти будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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