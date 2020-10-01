Прогноз Евтимова/Уреке — Грам/Карле (01-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

Евтимова/Уреке — Грам/Карле. Прогноз, ставки на матч (01.10.20)

01.10.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Евтимова/Уреке , а противостоять в этом поединке будет Грам/Карле.



Так как Евтимова/Уреке в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Грам/Карле, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01.10.2020. Но, доказать обратное Евтимова/Уреке все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Евтимова/Уреке — Грам/Карле. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Евтимова/Уреке имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01.10.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Грам/Карле. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Евтимова/Уреке имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Евтимова/Уреке

Болельщики ожидали, что на этом турнире Евтимова/Уреке продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Евтимова/Уреке в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Евтимова/Уреке сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Евтимова/Уреке немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Грам/Карле

Нынешняя форма, которую демонстрирует Грам/Карле еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Грам/Карле постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Грам/Карле пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Грам/Карле не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Грам/Карле не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Евтимова/Уреке — Грам/Карле. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Евтимова/Уреке и Грам/Карле уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Евтимова/Уреке — Грам/Карле (01.10.2020), ставки и коэффициенты

Евтимова/Уреке

Несмотря на внушительный возраст, Евтимова/Уреке демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Евтимова/Уреке гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Евтимова/Уреке обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Евтимова/Уреке снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Евтимова/Уреке может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Грам/Карле

Выступать в зале Грам/Карле не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Грам/Карле старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Грам/Карле принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Грам/Карле демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Грам/Карле даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Грам/Карле хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Евтимова/Уреке — Грам/Карле Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Евтимова/Уреке и Грам/Карле аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Евтимова/Уреке и Грам/Карле обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Евтимова/Уреке и Грам/Карле постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Евтимова/Уреке — Грам/Карле: снова ждем результативной игры

Евтимова/Уреке и Грам/Карле которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Евтимова/Уреке имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Грам/Карле хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Евтимова/Уреке. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Грам/Карле умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Евтимова/Уреке довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Грам/Карле вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Евтимова/Уреке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Евтимова/Уреке — Грам/Карле. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Евтимова/Уреке и Грам/Карле сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Евтимова/Уреке, и Грам/Карле будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-296249-risketomlyanovich-vebli-smithayzen-prognoz-specialista-na-match-30-09-20/