Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk): хозяева должны брать три очка

Прогноз Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk) (03-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk) 03.10.2020

03.10.2020 в 16:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (Highlander) примет соперника по национальному первенству Бруклин Нетс (iamdevilwalk).



В 16:06 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Бостон Селтикс (Highlander) – Бруклин Нетс (iamdevilwalk), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 03.10.2020, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Бруклин Нетс (iamdevilwalk).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk), запланированное на 03.10.2020. Поставить на матч можно будет до 16:06 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Бруклин Нетс (iamdevilwalk) была еще пять лет назад.

Бостон Селтикс (Highlander)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Бостон Селтикс (Highlander) нет более травмированных игроков основы.



Бруклин Нетс (iamdevilwalk)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Бруклин Нетс (iamdevilwalk) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk), который организаторы собираются провести 03.10.2020. По московскому времени начало данной игры будет в 16:06. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander).



Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk) (03.10.2020), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (Highlander)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Бруклин Нетс (iamdevilwalk)

В прошлом матче баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Бруклин Нетс (iamdevilwalk) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 03.10.2020, и в его рамках состоится поединок Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 16:06 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бруклин Нетс (iamdevilwalk) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (Highlander) — Бруклин Нетс (iamdevilwalk). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Бостон Селтикс (Highlander) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (iamdevilwalk) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (iamdevilwalk) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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