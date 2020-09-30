Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.10.20)

Прогноз Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) (03 октября), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) (03-го октября), ставки и коэффициенты

03-го октября в 16:42 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (Highlander) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex).



Болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Highlander) очень любят матчи против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 03-го октября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 16:42 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Highlander) одержали три легкие победы.



Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex), запланированное на 03-го октября. Поставить на матч можно будет до 16:42 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) была еще пять лет назад.

Бостон Селтикс (Highlander)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Бостон Селтикс (Highlander) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NBA 2K20, Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex), запланированного на 03-го октября. На площадке игроки обеих команд появятся в 16:42 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Бостон Селтикс (Highlander) и Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Highlander).



Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.10.20)

Бостон Селтикс (Highlander)

Сейчас баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бостон Селтикс (Highlander) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex)

После того, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) пройдет 03-го октября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:42 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex): снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (Highlander) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Highlander) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Highlander) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Highlander) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Aphex) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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